Сергей Якирович из «Халл Сити» признан лучшим тренером АПЛ в августе

Возглавляющий «Халл Сити» Сергей Якирович получил приз лучшему тренеру английской Премьер-лиги в августе. Об этом сообщается на официальном сайте АПЛ.

В прошлом месяце «тигры» под руководством Якировича обыграли «Манчестер Юнайтед» (2:0) и «Ковентри Сити» (1:0). Тренер возглавил команду летом 2025 года, под его руководством «Халл Сити» по итогам прошлого сезона вышел в английскую Премьер-лигу. Контракт специалиста рассчитан до лета 2028 года и предполагает опцию продления ещё на один сезон.

Конкурентами Якировича за награду были Микель Артета (