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Чемпионат России по футболу 2026/2027: результаты на 11 сентября, календарь, таблица

Чемпионат России — 2026/2027 по футболу: результаты на 11 сентября, календарь, таблица
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В пятницу, 11 сентября, состоялся первый матч 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 11 сентября:

«Крылья Советов» — «Родина» — 2:1.

После семи туров РПЛ «Краснодар» набрал 19 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. На второй строчке находится ЦСКА, который заработал 15 очков. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо», набравшее 13 очков. На четвёртом мест