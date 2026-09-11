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Полузащитник Лукас Бергвалль продлил контракт с «Тоттенхэмом»

Полузащитник Лукас Бергвалль продлил контракт с «Тоттенхэмом»
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«Тоттенхэм Хотспур» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Лукасом Бергваллем.

«Я думаю, мы создаём здесь нечто великое. Для клуба настало захватывающее время, и поэтому я рад продлить свой контракт. Я всегда стараюсь достичь как можно большего, быть лучшей версией себя как на поле, так и за его пределами, и знаю, что здесь правильное место для этого. Моя цель — приносить команде больше пользы: показывать хорошую игру, забивать голы и отдавать результативные передачи, чтобы максимально помочь. Я становлюсь лучше с каждым днём ​​на тренировках и с нетерпением жду действительно хорошего сезона», — приводит слова Бергвалля пресс-служба лондонского клуба.

Бергвалль перешёл в «Тоттенхэм» из «Юргордена» в 2024 году. В минувшем сезоне он провёл 33 матча за английскую команду, забил один гол