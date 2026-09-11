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ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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21:45 Мск
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«Чемпионату» требуются авторы футбольных новостей

«Чемпионату» требуются авторы футбольных новостей
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«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей (позиция — редактор ленты новостей).

Требования:
— опыт работы в интернет-изданиях (будет серьёзным преимуществом);
— оперативность;
— внимательность;
— знание английского языка;
— уверенные знания в области спорта (футбола).

Обязанности:
— написание и публикация новостей;
— работа с российскими и зарубежными источниками;
— взаимодействие с корреспондентами.

Условия:
— ежемесячная фиксированная оплата труда;
— постоянный контакт с руководителем отдела;
— график работы — по согласованию;
— удалённый режим работы.

Присылайте свои резюме на электронную почту: a.shaymardanov@championat.com, а в копию добавьте transfers@championat.com.

В письме, пожалуйста, рассказывайте о своём опыте работы в спортивных СМИ, если он есть, и о своих познаниях и увлечениях в спорте, а также о зарплатных ожиданиях. Обращаем внимание, что рассматриваться могут только кандидаты, проживающие на территории России.