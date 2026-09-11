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Сенников: ситуация в «Зените» выправится, но отсутствие Вендела — главная потеря

Сенников: ситуация в «Зените» выправится, но отсутствие Вендела — главная потеря
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил нынешнее турнирное положение «Зенита». На данный момент команда занимает пятое место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ.

«Ситуация в «Зените» выправится. Главная потеря команды — Вендел. С ЦСКА играли хорошо, но не было бразильца — и всё. Он вернётся, и в команде всё будет нормально. С армейцами «Зениту» просто не повезло, не реализовали свои моменты. В чемпионате команда остаётся явным фаворит