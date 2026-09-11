Опубликован список арбитров на матчи 11-го тура Первой лиги
Лига Pari на официальном сайте опубликовала список арбитров, назначенных на матчи 11-го тура чемпионата.
«Ленинградец» — «Текстильщик»: Владимир Шамара (Ростов-на-Дону) – Федор Валявин (Пенза), Георгий Карпович (Санкт-Петербург), резервный судья – Евгений Рубцов (Нижний Новгород), инспектор – Роман Лихачёв (Екатеринбург), делегат – Максим Шаров (Санкт-Петербург);
«Ротор» — «Енисей»: Данила Цурков (Москва) – Никита Воропаев (Калининград), Евгений Синянский (Ярославль), резервный судья – Виталий Молдован (Краснодар), инспектор – Виктор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Рубен Миранцев (Москва);
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