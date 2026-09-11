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Карпукас назвал ближайший круг общения в «Зените» после перехода в команду

Карпукас назвал ближайший круг общения в «Зените» после перехода в команду
Комментарии

Новичок «Зенита» Артём Карпукас назвал ближайший круг общения после перехода в команду, упомянув нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова.

— Как вас приняли в «Зените»? Кто входит в ближайший круг общения?
— В первую очередь назову русских игроков, потому что с ними нет языкового барьера. К Глушу [Максиму Глушенкову] вообще обращаюсь по любому поводу. Он помогает решать в том числе и бытовые вопросы. В этом плане он большой молодец. Наши браз