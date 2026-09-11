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Рафинья — лучший игрок Ла Лиги в августе, капитан «Барселоны» сделал 5+1 в трёх матчах

Рафинья — лучший игрок Ла Лиги в августе, капитан «Барселоны» сделал 5+1 в трёх матчах
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Нападающий и капитан «Барселоны» Рафинья признан лучшим игроком испанской Ла Лиги в августе. Об этом информирует пресс-служба соревнования на странице в социальной сети X.

В минувшем месяце бразильский форвард принял участие в трёх матчах Ла Лиги, в которых отметился пятью голами и результативной передачей. Рафинья оформил по дублю во встречах с «Эльче» (0:5) и «Райо Вальекано» (5:2), а также забил гол в игре с «Атлетиком» Бильбао (2:0).

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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