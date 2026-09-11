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Экс-тренер «Сочи» Бородин оценил перспективы Дёгтева стать первым номером «Зенита»

Экс-тренер «Сочи» Бородин оценил перспективы Дёгтева стать первым номером «Зенита»
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Бывший тренер «Сочи» Дмитрий Бородин оценил шансы вратаря «Зенита» Александра Дёгтева, выступающего за «Оренбург» на правах аренды, закрепиться в клубе из Санкт-Петербурга.

«Мы очень далеко смотрим. Всё-таки Александр достаточно молодой футболист. По вратарским меркам — тем более.

Очень хорошо, что его так высоко оценивают в нашем ведущем клубе. Если в «Оренбурге» серьёзная конкуренция, то в «Зените» она будет вдвойне серьёзнее. Поэтому