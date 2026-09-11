Агент Гвардиолы отреагировал на слухи о назначении тренера в «Трабзонспор»

Жозеп Мария Орович, агент бывшего главного тренера «Манчестер Сити» и «Барселоны» Хосепа Гвардиолы, прокомментировал информацию о возможном назначении испанского специалиста в «Трабзонспор». Сообщалось, что зарплата Гвардиолы в турецком клубе может составить € 13 млн в год.

«Пеп не будет тренировать ни один клуб или национальную команду в этом сезоне», — приводит слова Оровича AS.

Ранее СМИ сообщали, что «Трабзонспор» начал «серьёзные переговоры» с Гвардиолой.