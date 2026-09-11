Ламин Камара впервые прокомментировал срыв трансфера в «Челси» в последние часы ТО

Полузащитник «Монако» Ламин Камара впервые высказался о срыве своего трансфера в «Челси» в последние часы летнего трансферного окна.

«Это правда, что момент был напряжённым, но, как вы знаете, это часть жизни футболиста. Я старался вести себя профессионально и не слишком много об этом думать.

Хотел ли я уйти? Это наводит на мысль, что я не жил настоящим с командой. Была возможность [перейти в «Челси»]. В последнюю минуту этого не произошло… Если не появится ещё один шанс [перейти в большой клуб], значит, я сдался или недостаточно усердно работал. Футбол развивается быстро, и, возможно, появятся другие шансы. Сейчас я сосредоточен на том, что могу дать команде и на сезоне в «М