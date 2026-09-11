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Моуринью: Мбаппе — плодоносное дерево, как и Вини. Игрок, забивший 40 голов, не проблема

Моуринью: Мбаппе — плодоносное дерево, как и Вини. Игрок, забивший 40 голов, не проблема
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью рассказал об отношении к критике нападающего Килиана Мбаппе.

– Мбаппе подвергается критике. Что вы об этом думаете?
– Я не говорю о тех, кто критикует. Я использую ту же пословицу, что и в случае с Вини: «Это дерево с очень, очень большим количеством плодов». Игрок, забивший 40 голов, никогда не является проблемой для команды.

Есть люди, которые говорят о футболе, но не знают его досконально. Есть и другие, которые понимают его, но хорошо относятся к разговорам о не очень хороших вещах. Я видел, как команда играла последние 10 минут, оборонялась слева, когда Кукурелья уже был истощён, как и Килиан. Я как тренер невероятно ценю это. Для