15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Манчестер Юнайтед» Кэррик: мы очень рады, что у нас есть Рашфорд

Тренер «Манчестер Юнайтед» Кэррик: мы очень рады, что у нас есть Рашфорд
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о вернувшемся в команду нападающем Маркусе Рашфорде. В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал за «Барселону».

«Я очень доволен Маркусом. Очень рад за него во многих отношениях. Думаю, это довольно очевидно по его игре. В воскресенье [в игре с «Эвертоном»] он снова представлял реальную угрозу для соперника, хотя, к сожалению, ему не удалось добиться большего успеха, но он действительно был опасен. Я даже не знаю, что ещё сказать. Мы очень рады, что он у нас есть. Маркус многое делает очень хорошо, он очень быстро вернулся в строй», — приводи