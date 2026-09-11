Тренер «Манчестер Юнайтед» Кэррик: мы очень рады, что у нас есть Рашфорд

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о вернувшемся в команду нападающем Маркусе Рашфорде. В прошлом сезоне футболист на правах аренды выступал за «Барселону».

«Я очень доволен Маркусом. Очень рад за него во многих отношениях. Думаю, это довольно очевидно по его игре. В воскресенье [в игре с «Эвертоном»] он снова представлял реальную угрозу для соперника, хотя, к сожалению, ему не удалось добиться большего успеха, но он действительно был опасен. Я даже не знаю, что ещё сказать. Мы очень рады, что он у нас есть. Маркус многое делает очень хорошо, он очень быстро вернулся в строй», — приводи