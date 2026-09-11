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Сенников: Батраков достиг предела в России, а матчи в Лиге чемпионов — возможность расти

Сенников: Батраков достиг предела в России, а матчи в Лиге чемпионов — возможность расти
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил перспективы полузащитника Алексея Батракова в «Галатасарае». Футболист перешёл в турецкий клуб из «Локомотива» в летнее трансферное окно.

«Батраков неплохо дебютировал в чемпионате Турции. О первой игре в Лиге чемпионов сложно что-то сказать. Понятно, что клуб, купив такого игрока, будет давать ему время. Всё ещё зависит от Алексея, как он сам себя проявит. Матчи в Лиге чемпионов — возможность расти для Батракова. О