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Нападающий «Ливерпуля» Исак: я доволен стартом текущего сезона

Нападающий «Ливерпуля» Исак: я доволен стартом текущего сезона
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Нападающий «Ливерпуля» Александер Исак поделился эмоциями от начала нового клубного сезона, а также рассказал о своём нынешнем состоянии.

«Во-первых, я очень рад, что начался новый сезон — по этому начинаешь скучать. Предсезонная подготовка прошла хорошо, и я доволен стартом текущего сезона и тем, что смог забить пару голов. Всё дело в поддержании ритма. То, как я сыграл с «Ипсвич Таун» (швед оформил дубль в этой игре. — Прим. «Чемпионата»), показывает, как я хочу выступать и дальше. Меня очень порадовала эта игра, однако это лишь начало сезона и мне нужно продолжать работать