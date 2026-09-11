Полузащитник «Зенита» Артём Карпукас назвал отличия Санкт-Петербурга от Москвы. Ранее футболист выступал за московский «Локомотив».

«Здесь никто никуда не торопится, все ведут размеренный образ жизни. После Москвы это особенно заметно. Что касается самого города, до нужного места здесь добираешься довольно быстро. При отсутствии пробок, конечно. Они, как и в Москве, бывают просто катастрофичными», — приводит слова Карпукаса официальный сайт клуба.

21 августа «Зенит» объявил о переходе Карпукаса. Контракт с игроком действует до конца сезона-2030/2031.

После семи матчей в чемпионате России «Зенит» набрал 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.