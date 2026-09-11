Мбаппе рассказал об отношении к тому, что после его ухода «ПСЖ» выиграл две ЛЧ подряд

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, как относится к тому, что после его ухода из «ПСЖ» в 2024 году парижский клуб два раза подряд выиграл Лигу чемпионов.

«Как к тому, что 2+2=4. Они победили, мы не можем у них это отнять, поздравляю их. Они построили свои победы.

Им удалось выиграть второй раз подряд, и это невероятно. «ПСЖ» — команда, которую нужно побеждать. Мы, «Реал», и все остальные играем с мыслью свергнуть того, кто победил дважды подряд.