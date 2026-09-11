«Встретил день рождения на операционном столе». Баринов обратился к болельщикам

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов обратился к болельщикам после операции на коленном суставе. В пятницу, 11 сентября, футболисту исполнилось 30 лет.

«День рождения получился необычным – встретил его на операционном столе. Не совсем тот сценарий, который планировал, но главное – всё прошло успешно.

Последний год получился непростым, было много важных решений, но я ни о чём не жалею и благодарен за этот путь. Особенно счастлив, что рядом со мной близкие и люди, которые всегда поддержат. Сейчас хочется оставить всё позади и сосредоточиться на восстановлении и возвращении на поле.

Впереди много работы, но я к ней полностью готов.