15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Встретил день рождения на операционном столе». Баринов обратился к болельщикам

«Встретил день рождения на операционном столе». Баринов обратился к болельщикам
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов обратился к болельщикам после операции на коленном суставе. В пятницу, 11 сентября, футболисту исполнилось 30 лет.

«День рождения получился необычным – встретил его на операционном столе. Не совсем тот сценарий, который планировал, но главное – всё прошло успешно.

Последний год получился непростым, было много важных решений, но я ни о чём не жалею и благодарен за этот путь. Особенно счастлив, что рядом со мной близкие и люди, которые всегда поддержат. Сейчас хочется оставить всё позади и сосредоточиться на восстановлении и возвращении на поле.

Впереди много работы, но я к ней полностью готов.