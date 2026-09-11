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Мбаппе: «Золотой мяч»? Нет ни одного футболиста, проведшего сезон лучше, чем я

Мбаппе: «Золотой мяч»? Нет ни одного футболиста, проведшего сезон лучше, чем я
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Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оценил свои шансы на завоевание награды лучшему футболисту сезона «Золотой мяч».

«У меня есть ощущение, что я могу выиграть «Золотой мяч» в нынешнем году. Это одна из моих целей, и времени осталось немного… Объективно, я могу понять тех, кто голосует иначе. Не существует диктатуры мысли. Но когда анализируешь аргументы и конкуренцию, это не было бы несправедливо. Никто не провёл прошлый сезон лучше, чем я», — приводит слова Мбаппе AS со ссылкой на L