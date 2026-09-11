«Намного чаще, чем в Москве». Карпукас — о внимании к себе болельщиков в Санкт-Петербурге

Полузащитник «Зенита» Артём Карпукас высказался о внимании к себе со стороны болельщиков в Санкт-Петербурге. Ранее футболист выступал за московский «Локомотив».

— Болельщики вас узнают на улицах?

— Да, и это происходит намного чаще, чем в Москве. Видно, что петербуржцы по-настоящему любят и поддерживают «Зенит». Люди подходят, желают удачи, я отвечаю взаимностью. Спасибо всем большое, — приводит слова Карпукаса официальный сайт клуба.

21 августа «Зенит» объявил о переходе Карпукаса. Контракт с игроком действует до конца се