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«Намного чаще, чем в Москве». Карпукас — о внимании к себе болельщиков в Санкт-Петербурге

«Намного чаще, чем в Москве». Карпукас — о внимании к себе болельщиков в Санкт-Петербурге
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Полузащитник «Зенита» Артём Карпукас высказался о внимании к себе со стороны болельщиков в Санкт-Петербурге. Ранее футболист выступал за московский «Локомотив».

— Болельщики вас узнают на улицах?
— Да, и это происходит намного чаще, чем в Москве. Видно, что петербуржцы по-настоящему любят и поддерживают «Зенит». Люди подходят, желают удачи, я отвечаю взаимностью. Спасибо всем большое, — приводит слова Карпукаса официальный сайт клуба.

21 августа «Зенит» объявил о переходе Карпукаса. Контракт с игроком действует до конца се