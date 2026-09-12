Мбаппе рассказал, какое качество Моуринью впечатлило его

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился впечатлениями о главном тренере команды Жозе Моуринью, возглавившем «сливочных» минувшим летом.

«Он очень умный! Меня впечатлил его интеллект, но я не удивился. Нельзя стать Жозе Моуринью, если не будешь таким. Видно, что он знает, что делает и куда движется. Для футболистов важно видеть направление, которому нужно следовать. С ним у нас есть всё необходимое, чтобы всё сделать правильно. Он сказал мне: «Забивай голы» (смеётся)».

Что я жду от Моуринью? Просто чтобы он выпускал меня на поле (смеётся). Думаю, к остальному я смогу адаптироваться. У меня нет никаких особенных ожиданий. Достаточно того, что он будет самим собой», — приводит слова Мбаппе AS со ссылкой на L’Équipe.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: