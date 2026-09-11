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Ренн — Марсель, результат матча 11 сентября 2026, счет 1:0, 4-й тур Лиги 1 2026/2027

«Ренн» победил «Марсель» и возглавил турнирную таблицу Лиги 1
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Завершился матч 4-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ренн» и «Марсель». Игра прошла на стадионе «Роазон Парк» (Ренн, Франция). В качестве главного арбитра выступил Жереми Стина. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Франция — Лига 1 . 4-й тур
11 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
1 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Томассон – 52'    

Единственный мяч в матче забил полузащитник «Ренна» Адриен Томассон на 52-й минуте.

После четырёх матчей в чемпионате Франции «Ренн» набрал 10 очков и возглавил турнирную таблицу. «Марсель» заработал три очка и занимает 11-е место.

В следующем матче «Ренн» 19 сентября на выезде сыграет с «Лионом», а «Марсель» на день позже в домашнем матче встретится с «ПСЖ».