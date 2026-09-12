«Отобрать рекорд у Месси — фантастика». Мбаппе — о статусе лучшего бомбардира в истории ЧМ

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал об отношении к своему статусу лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира. После мирового первенства на счету 27-летнего футболиста 22 гола. Он опередил 39-летнего форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на один мяч.

«Трудно выиграть чемпионат мира. Это соревнование великих игроков, звёзд, лучших футболистов в истории этого вида спорта. И подумать только, что в 27 лет я уже игрок, забивший больше всех голов… Кроме того, это фантастика, ведь ты отбираешь рекорд у Лео Месси, который для многих является лучшим футболистом в истории наряду с Криштиану [Роналду]. Это немыслимо. Такие достижения — особенные», — приводит слова Мбаппе AS со ссылкой на L’Équipe.

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