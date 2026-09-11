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«В ад попадёт. Он выживет в этом аду?» Бубнов — о переходе Голенкова в «Балтику»

«В ад попадёт. Он выживет в этом аду?» Бубнов — о переходе Голенкова в «Балтику»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о переходе нападающего Егора Голенкова из «Ростова» в «Балтику», упомянув главного тренера сборной России Валерия Карпина и наставника калининградской команды Андрея Талалаева.

— Интересно было бы узнать, его спросить, что он на это скажет. Голенков говорил, что в «Ростове» при Карпине не нравилась обстановка в том смысле, что очень жёстко было. Он зажат был, Карпин его прессовал, он в состав не попадал. Но он понимает, что идёт в команду, в которой будет в 1000 раз хуже, чем при Карпине?

— А мне кажется, Голенкову такой мягкий тренер, как Альба, меньше подходит, чем жёсткий. Мне кажется, Талалаев идеально вписывается в эту концепцию.
— Карпин, по сравнению с Талалаевым, это мягкая игрушка. Сейчас он в этот ад попадёт. Он выживет в этом аду? — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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