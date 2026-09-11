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Нападающий «Челси» Жоао Педро — лучший игрок августа в АПЛ

Нападающий «Челси» Жоао Педро — лучший игрок августа в АПЛ
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Бразильский нападающий «Челси» Жоао Педро получил приз лучшему игроку английской Премьер-лиги по итогам августа. Об этом сообщается на официальном сайте АПЛ.

В августе «синие» в рамках чемпионата Англии переиграли «Фулхэм» (3:2) и «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:3). Футболист принял участие в обеих встречах, забил в них два гола и отдал две голевые передачи.

Другими претендентами на приз были Коул Палмер («Челси»), Риккардо Калафьори («Арсенал»), Райан Шерки («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Мамаду Сангаре («Брентфорд»), Константинос Цолакис («Халл Сити») и Йоан Висса («Ньюкасл Юнайтед»).

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