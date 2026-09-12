Мбаппе допустил, что может завершить карьеру без «Золотого мяча» и победы в Лиге чемпионов

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил, представляет ли он, что может завершить карьеру без «Золотого мяча» и победы в Лиге чемпионов.

«Да. Победа достигается на поле. Конечно, «Золотой мяч» также зависит от голосов. Но прежде чем заглядывать на 10 лет вперёд, нужно посмотреть на происходящее прямо сейчас. В нынешнем году у меня есть отличная возможность получить «Золотой мяч», — приводит слова Мбаппе AS со ссылкой на L’Équipe.

На текущий момент 27-летний нападающий играл в одном финале Лиги чемпионов в сезоне-2019/2020. Самое высокое место Мбаппе в голосовании на «Золотой мяч» — третье, которое он занял в 2023 году.

Дешам подарил Мбаппе футболку за 100 матчей в сборной Франции: