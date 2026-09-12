Мбаппе: вижу ли я себя играющим в 39 лет, как Месси? Готов играть до 100 лет!

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил, видит ли он себя действующим футболистом в 39 лет по примеру форварда сборной Аргентины Лионеля Месси. На чемпионате мира — 2026 восьмикратный обладатель «Золотого мяча» с «альбиселесте» дошёл до финала.

«Я вижу себя играющим до 100 лет, если это потребуется (смеётся)! Буду ли я так же хорош? Это вопрос интеллекта: умение вовремя понять, когда больше нельзя продолжать. Месси не приходилось об этом думать, потому что он всё ещё способен продолжать. Кроме того, Месси — это Месси. Я считаю себя игроком другого типа. Но он — футболист другого типа среди игроков другого типа», — приводит слова Мбаппе AS со ссылкой на L’Équipe.

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