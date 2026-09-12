Защитник Льюис Холл продлил контракт с «Ньюкасл Юнайтед»

Футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Льюисом Холлом.

Футболист подписал с клубом новый долгосрочный договор, о деталях контракта не сообщается. Холл является воспитанником «Челси», состав «сорок» он впервые пополнил в августе 2023 года в рамках аренды, а в июле 2024-го подписал с командой полноценный контракт.

В прошлом сезоне Холл принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.