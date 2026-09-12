Мбаппе — о Месси и Роналду: они разделили футбол на до и после. Не страшно быть хуже их

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказал мнение о соперничестве между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Шесть чемпионатов мира… Да, они не выиграли все шесть, но участвовать в шести турнирах, будучи лидером своей страны и представляя все её надежды, — такое встречается нечасто.

Они принадлежат к другой эпохе. В своей категории есть только они вдвоём. Я из следующего поколения и вдохновлялся ими. Они изменили правила, само представление о футболе, который разделился на до и после. Именно это оставляет неизгладимый след. Нет никакого давления от мысли, что ты хуже Месси или Роналду», — приводит слова Мбаппе AS со ссылкой на L’Équipe.

Месси выигрывал «Золотой мяч» восемь раз, Роналду — пять раз.

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