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Хамес Родригес перешёл в «Атлетико Насьональ»

Хамес Родригес перешёл в «Атлетико Насьональ»
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Колумбийский «Атлетико Насьональ» в социальных сетях объявил о переходе в команду полузащитника Хамеса Родригеса в качестве свободного агента.

На протяжении своей карьеры Хамес Родригес ранее выступал за «Порту», «Монако», «Реал» Мадрид, «Баварию», «Эвертон», «Сан-Паулу», «Райо Вальекано», «Леон», «Миннесоту Юнайтед» и другие команды. В составе «сливочных» хавбек дважды стал чемпионом Испании, а также по два раза выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, помимо этого, в активе игрока один Суперкубок страны. С мюнхенцами футболист два раза стал победителем чемпионата Германии и один раз — национального Кубка. С «драконами» Родригес трижды выиграл чемпионат Португалии, а также по одному разу — Кубок страны, национальный Суперкубок и Лигу Европы.

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