«Квартиру не купишь». Антон Заболотный — о самых больших премиальных в «Зените»

Бывший нападающий «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Антон Заболотный рассказал о своих самых больших премиальных в клубе из Санкт-Петербурга.

— Раскроешь самые большие премиальные в «Зените»?

— В «Зените» могли дополнительно мотивировать. Самая яркая история при мне — сезон-2018/2019, когда стали чемпионами. Определяющая игра была в Краснодаре. Дзюба забил на последних минутах, и мы выиграли — 3:2. Вот тогда были самые большие премиальные в моей жизни. Сумму не могу озвучить. Миллер зашёл в раздевалку и отблагодарил игроков за матч. Он тогда на каждый матч летал, а этот был очень важным. Тогда в гонке были мы, «Краснодар» и ещё кто-то («Локомотив». — Прим. «Чемпионата»). Когда мы вырвали победу в конце — это было знаменательно! После той игры мы почувствовали, что станем чемпионами.

— Если не можешь назвать сумму премиальных, хотя бы скажи, что на них можно было купить?

— Смотря что и кому нужно (смеётся). Квартиру не купишь.

— Машину?

— Какую-то среднюю можно было купить. Сейчас премиальные больше, чем тогда, — сказал Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.