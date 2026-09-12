«Я ни один клуб не засирал». Заболотный — о хейте от фанатов

Бывший нападающий «Зенита», ЦСКА, «Спартака» Антон Заболотный ответил, встречал ли он ненависть в свой адрес от болельщиков после переходов из «Зенита» в ЦСКА и из ЦСКА в «Спартак».

— Сталкивался ли с хейтом от болельщиков после переходов из «Зенита» в ЦСКА и из ЦСКА в «Спартак»?

— Если честно, ожидал большего, ха-ха. Из «Зенита» в ЦСКА — ещё более-менее, ладно. Но напрямую я ни разу не переходил — всё время через другие команды. Ожидал, что жёстко будут хейтить после перехода в «Спартак». Но я всегда понимал, что карьера футболиста непредсказуемая и могу оказаться в любом клубе. Когда мне задавали провокационные вопросы, я ни один клуб не засирал, не говорил про него неуважительно. Я уважаю все клубы. Не хочу выбирать: я красно-синий, красно-белый или сине-бело-голубой. Ни разу не целовал ничью эмблему. Я уважал всех фанатов, потому что фанатское движение — это отдельный вид искусства. Если даже какие-то стычки случались, я уважительно относился к каждому человеку. Я не делал каких-то компрометирующих вещей, которые могли бы разозлить фанатов «Зенита», ЦСКА или «Спартака». Ко мне в этом плане тяжело придраться, — сказал Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.