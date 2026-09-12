Антон Заболотный выразил благодарность гендиректору «Спартака» Некрасову

Бывший нападающий «Зенита», ЦСКА, «Спартака» Антон Заболотный поблагодарил генерального директора красно-белых Сергея Некрасова.

— А каким было общение с Некрасовым? Он ведь тоже бывший армеец.

— Он сразу максимально приблизился к команде. Я впервые видел, чтобы генеральный директор так много времени проводил с командой. Каждое утро приходил на тренировку, спрашивал, как у кого дела. Проводил время в тренажёрном зале, потому что тоже любит спорт. Насколько я знаю, он увлекается хоккеем. В апреле даже травму получил и восстанавливался с нашими реабилитологами. Если Кахигао и Карседо были больше сосредоточены на тренировочном процессе, то Некрасов был всё время рядом в раздевалке. Хочу сказать ему огромное спасибо.

— За что конкретно?

— Когда произошла ситуация с допингом, он написал бумагу в РУСАДА, которую я сохранил и, может быть, когда-нибудь вставлю в рамку.

— И что написал?

— Что Антон Заболотный вносит большой вклад в коллектив и что он как генеральный директор «Спартака» просит смягчить наказание и дать доиграть сезон до конца. Когда я узнал об этом, изумился: «Да ладно? Человек из руководства написал такое?» Был приятно удивлён. Спасибо большое ему за этот поступок и за то, что столько времени уделяет команде, — сказал Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.