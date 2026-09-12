«Прикалываетесь? Зачем вам это надо?» Заболотный — о конкуренции с Угальде и Ливаем

Бывший нападающий «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Антон Заболотный рассказал о конкуренции с нападающими красно-белых Манфредом Угальде и Ливаем Гарсией за место в составе команды.

«Я приезжал за час-час десять до тренировки, а в одном углу уже разминался Угальде, в другом — Ливай. Я им говорю: «Вы что, прикалываетесь? Зачем вам это надо? Вы отдыхаете, кайфуете». Нет, они всё время работали. И когда мы, три рабочих нападающих, конкурировали, а ставили полузащитника — конечно, мы обижались. Хотя профессионал внутри твердил: это решение тренера. Сам Карседо на собрании говорил: «Вы не должны обсуждать тренерские решения, а должны разозлиться и доказать на следующей тренировке. Если же вы обидитесь, это не пойдёт в плюс ни вам, ни команде». Карседо знает футбольную психологию. Когда он с тобой говорит об этом — ты не сдаёшься. Понимаешь: «Блин, значит, он понимает тебя и всю ситуацию. А значит, знает, что делает и как из этого вылезти». И ты начинаешь ещё больше доверять тренеру», — сказал Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.