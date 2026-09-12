«В моей карьере хет-трик». Заболотный — о своих бывших клубах-банкротах

Бывший нападающий «Динамо-Брянск», «Тосно» и «Химок» Антон Заболотный высказался о тенденции с закрытием клубов в российском футболе.

— Противоположные примеры — «Химки» и «Тосно». Грустная тенденция продолжается в российском футболе — клубы продолжают пополнять «небесную лигу».

— В моей карьере хет-трик.

— А третья команда?

— «Динамо» Брянск.

— Что скажешь?

— Много отрицательных эмоций. В России футболист не до конца защищён юридически. Не факт, что, придя в команду, ты получишь те деньги, за которые тратишь своё здоровье. Клуб может просто закрыться. Это несправедливо по отношению к профессиональным футболистам и, особенно, работникам клуба, у которых и так небольшие зарплаты. В «Химках» активно обсуждали эту тему. Я был капитаном и участвовал во всех разговорах. Много общались с президентом РПЛ. Он говорил, что разрабатывается какой-то страховочный взнос для каждого клуба. Думаю, РПЛ и РФС работают над этим. Если тенденция существует, нужно обезопасить людей от невыплат. Поверь, это очень серьёзная и неприятная ситуация, которая не только финансово, но и психологически бьёт по человеку. Я видел, как люди продавали свои квартиры и оставались с семьями на съёмных или переезжали к родителям. Я сам трижды попадал в такие истории, — сказала Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.