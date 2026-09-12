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Антон Заболотный описал тремя словами свой период в «Спартаке»

Антон Заболотный описал тремя словами свой период в «Спартаке»
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Бывший нападающий «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Антон Заболотный в краткой форме описал свой период игры за красно-белых.

— Как бы ты описал тремя словами свой период в «Спартаке»?
— Тремя? Я выиграл Кубок, — сказал Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

За «Спартак» Заболотный выступал с лета 2025 года. В составе красно-белых Антон провёл 15 матчей (восемь в чемпионате страны и семь — в Кубке России). Прежде форвард играл за «Зенит», ЦСКА и некоторые другие российские команды.

Ранее весной в анализах Заболотного обнаружили допинг, который, по данным СМИ, попал в организм спортсмена по случайному стечению обстоятельств. Форварда сначала отстранили от деятельности, связанной со спортом, но с 30 апреля санкции были отменены. РУСАДА разрешило нападающему участвовать в тренировках и соревнованиях.

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