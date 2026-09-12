«Трио из ЦСКА подняло «Спартак». Антон Заболотный — о штуках про армейское прошлое

Бывший нападающий ЦСКА, «Спартака» Антон Заболотный ответил, допускали ли в стане красно-белых шутки в адрес генерального директора Сергея Некрасова. Ранее в СМИ появились предположения, что Некрасов был болельщиком армейцев.

— Шутили в «Спартаке» насчёт армейского прошлого гендиректора?

— У меня были шутки, ха-ха. На закрытии сезона, после выигрыша Кубок, мы пели МакSим. Я подхожу к нему и говорю: «А давайте нашу зарядим!» Получается, Помазун, Некрасов и я — армейцы. Говорю, трио из ЦСКА подняло «Спартак» (смеётся)! Это шутки, конечно. Каждый из нас профессионал и отдавал всё по максимуму клубу, в котором находился. Некрасов — очень классный мужик, честно!, — сказала Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.