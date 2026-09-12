Заболотный — о периоде в «Зените»: с ностальгией вспоминаю, хотелось бы вернуть то время

Российский нападающий Антон Заболотный вспомнил период игры в «Зените».

— «Зенит» часто вспоминаешь? Классные игроки, еврокубки…

— Много качественных игроков было: Паредес, Юра Жирков, Бранислав Иванович… Всех не перечислю, чтобы никто не обиделся. Очень сильный состав был. Тренер — Манчини. Дебют в еврокубках на «Селтик Парк» — знаменательный момент для меня! С ностальгией вспоминаю время, когда соперничали с европейскими командами. Хотелось бы вернуть его, — сказала Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Заболотный стал игроком «Зенита» в декабре 2017 года и находился в структуре клуба до августа 2019 года. С «Зенитом» нападающий стал чемпионом России, за клуб забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 44 матчах.