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Заболотный — о периоде в «Зените»: с ностальгией вспоминаю, хотелось бы вернуть то время

Заболотный — о периоде в «Зените»: с ностальгией вспоминаю, хотелось бы вернуть то время
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Российский нападающий Антон Заболотный вспомнил период игры в «Зените».

— «Зенит» часто вспоминаешь? Классные игроки, еврокубки…
— Много качественных игроков было: Паредес, Юра Жирков, Бранислав Иванович… Всех не перечислю, чтобы никто не обиделся. Очень сильный состав был. Тренер — Манчини. Дебют в еврокубках на «Селтик Парк» — знаменательный момент для меня! С ностальгией вспоминаю время, когда соперничали с европейскими командами. Хотелось бы вернуть его, — сказала Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Заболотный стал игроком «Зенита» в декабре 2017 года и находился в структуре клуба до августа 2019 года. С «Зенитом» нападающий стал чемпионом России, за клуб забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи в 44 матчах.

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