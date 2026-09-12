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«Горжусь этим временем». Заболотный — об игре за «Зенит», ЦСКА и «Спартак»

«Горжусь этим временем». Заболотный — об игре за «Зенит», ЦСКА и «Спартак»
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Бывший нападающий «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Антон Заболотный признался, что гордится наличием этих клубов в своём послужном списке.

«Я горжусь этим временем. Для моей истории профессионального футболиста — это очень высокий уровень. Где-то получалось, где-то хотелось большего, но в каждом клубе я приобрёл какой-то опыт. Горжусь, что выиграл РПЛ с «Зенитом», Кубок — с ЦСКА и «Спартаком». Это величайшее, что могло произойти в моей карьере», — сказал Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В активе Заболотного также есть матчи за сборную России. Помимо этого, он выступал за «Химки», «Сочи», «Тосно» и другие команды.

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