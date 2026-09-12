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Тренер «Тоттенхэма» Де Дзерби объяснил травму Мудрика

Тренер «Тоттенхэма» Де Дзерби объяснил травму Мудрика
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Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби объяснил травму крайнего нападающего Михаила Мудрика. Ранее сообщалось, что футболист пропустит шесть-восемь недель.

«Обычная проблема, когда игрок долгое время не выступает, как в случае с Мудриком. Это была глупая травма, мы надеемся, что он как можно скорее вернётся – ради него самого и ради нас. Ради него, потому что он и так достаточно настрадался, а ради нас – потому что мы потеряли важного игрока.

Он сыграл 15 минут против «Ноттингема». Он хорошо сыграл, но это обычный процесс, когда футболист долгое время не выходит на поле», – приводит слова Де Дзерби Sky Sports.

25-летний украинец дебютировал за «Тоттенхэм» во встрече 3-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест». Мудрик вышел на замену на 74-й минуте, сменив Матиса Теля. Встреча завершилась со счётом 0:0.

В декабре 2024 года в организме Мудрика был обнаружен запрещённый препарат мельдоний. После отмены дисквалификации украинец провёл три товарищеских матча за «Челси».

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