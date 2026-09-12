«Не получилось». Антон Заболотный высказался о работе с Манчини в «Зените»

Бывший нападающий «Зенита» Антон Заболотный вспомнил работу в клубе с итальянским специалистом Роберто Манчини.

— Ты как-то кратко вспомнил Манчини, а вот Дзюба недавно по нему прилично прошёлся: якобы тренировки толком не проводил — зато часто в солярий ходил.

— Слушай, я никогда тренеров не осуждаю. У тренера свои задачи, своя работа и зона ответственности. А моя как игрока зона ответственности — следить за собой, хорошо тренироваться и биться за место в составе. Наверное, Манчини пытался уместить всех хороших игроков в состав и создать из них команду, коллектив. Судя по результату — не получилось. А где он проводил время, как и что делал в быту, я обсуждать не буду. Это не моя прерогатива, — сказала Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.