Заболотный: Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет нас

Бывший нападающий «Химок» Антон Заболотный не верит, что получит оставшиеся средства по долгу за выступления в подмосковном клубе.

— Были какие-то выплаты по долгам «Химок»?

— Человек просто уехал за границу и всё.

— Человек — это Туфан Садыгов?

— Да, инвестор.

— У тебя было какое-то общение с ним?

— До или после?

— И до, и после.

— Как капитан я, конечно, общался с ним. Три капитана общались каждую неделю. Он говорил о финансовых проблемах. Уверял, что решит вопросы и не кинет нас. Просил работать, показывать себя на поле. Много обещаний было. В принципе, как во всех трёх клубах.

— Есть надежда, что хоть что-то заплатят или уже смирился?

— Я думаю, уже всё. Не верю, что человек может просто так вернуться и отдать деньги. Он закрыл клуб. Если только какое-то чудо не произойдёт — человек утром не встанет и не скажет: «Хочу очистить свою карму». Но я думаю, что такого не произойдёт, к сожалению.

— Удивляет, что он после «Химок» провернул практически то же самое в Турции?

— Не мне судить человека. Наверное, он знает, что делает, — сказала Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.