Антон Заболотный: я всегда знал цену деньгам — экономил, откладывал

Российский нападающий Антон Заболотный признался, что умело обращается с деньгами.

— Ты как-то позаботился о своём будущем?

— Кончено. Я об этом задумывался изначально. Мне приходилось читать много книг о том, как распределить свои финансы, как любить деньги и правильно с ними обращаться. Для футболиста это очень важно. Большинство же из нас — из средних семей. В детстве нас не сильно учили, как обращаться с деньгами. Хотя сейчас, я смотрю, всё больше грамотных в финансовом плане ребят. Они понимают, что сначала нужно вложить, а уже потом можно позволить себе что-то купить.

— Как ты к этому пришёл? Обжигался?

— Нет, я всегда знал цену деньгам. Играя в низших лигах, я понимал: чтобы создать семью, нужно больше финансов. Когда стал зарабатывать больше, всё равно старался экономить, откладывать. Потому что сегодня деньги есть, а, не дай бог, завтра травма?



Со временем я начал больше внимания уделять вопросам финансовой грамотности: как обращаться с деньгами, правильно их вкладывать. Но я знаю много историй футболистов, которые неудачно вкладывались и сейчас ищут себя в других сферах, пытаясь заработать.

— У тебя вообще были необдуманные покупки, о которых теперь жалеешь?

— Вообще ни разу. Даже покупая какие-то безделушки для себя, я знал, что у меня есть подушка безопасности, которая позволяет это сделать, — сказала Заболотный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.