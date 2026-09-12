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Карпукас высказался о взаимодействии на поле с Глушенковым и Венделом

Карпукас высказался о взаимодействии на поле с Глушенковым и Венделом
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Новичок «Зенита» Артём Карпукас высказался о взаимодействии на поле с партнёрами по команде Максимом Глушенковым и Венделом.

«С Глушем [Максимом Глушенковым] взаимопонимание у нас ещё с «Локомотива», мы с полувзгляда друг друга понимаем, он всегда находится в опасной для соперника позиции. С Венделом я был на поле 15 минут матча со «Спартаком», но и этого времени хватило, чтобы понять: играть с таким партнёром — одно удовольствие», — приводит слова Карпукаса официальный сайт клуба.

21 августа «Зенит» объявил о переходе Карпукаса из «Локомотива». Контракт с игроком действует до конца сезона-2030/2031.

В составе «Зенита» футболист провёл четыре матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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