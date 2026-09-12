Иньяки Уильямс объявил о завершении карьеры в сборной Ганы спустя четыре года выступлений

32-летний нападающий «Атлетика» из Бильбао Иньяки Уильямс сообщил о прекращении выступлений за национальную команду Ганы.

«Я ухожу счастливым, гордым и со спокойной душой, зная, что каждый раз, надевая эту футболку, я отдавал все силы. Гана дала мне гораздо больше, чем футбол. Это позволило мне вернуться домой, почувствовать себя еще ближе к своим корням и испытать огромную гордость от того, что я представляю свою страну и ношу этот флаг на груди. От всего сердца благодарю всех, кто был частью этого путешествия, и за всю любовь, которую вы всегда проявляли ко мне», — написал Уильямс на своей странице в социальных сетях.

В июле 2022 года форвард принял решение защищать цвета сборной Ганы, отказавшись от возможности играть за Испанию. Ранее Иньяки провёл один матч в составе испанской национальной команды, однако впоследствии сменил спортивное гражданство. Его младший брат Нико выбрал сборную Испании, в составе которой стал победителем чемпионатов Европы и мира 2024 и 2026 годов. Родители братьев имеют ганское происхождение. За сборную Ганы нападающий сыграл в 28 встречах, отметившись двумя голами. Он принимал участие в финальных турнирах чемпионатов мира 2022 и 2026 годов, а также на Кубке Африки в 2024-м.