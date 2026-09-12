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«Фенербахче» сделал заявление на фоне неожиданного объявления об отставке тренера команды

«Фенербахче» сделал заявление на фоне неожиданного объявления об отставке тренера команды
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Главный тренер «Фенербахче» Исмаил Картал останется на своём посту, несмотря на поданное им заявление об уходе. Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

«Наш главный тренер Исмаил Картал продолжает исполнять свои обязанности. Завтра в 11:30 наша команда в рамках подготовки к матчу с «Газиантепом» проведёт тренировку под руководством Картала», — говорится в заявлении клуба.

Ранее турецкая команда сыграла вничью с «Ромой» (1:1) в домашнем матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. По ходу встречи в 65-летнего специалиста с трибуны бросили бутылку. После финального свистка Картал сообщил о намерении покинуть должность. Президент «Фенербахче» Азиз Йылдырым отказался визировать прошение тренера об отставке. В пятницу наставник не присутствовал на тренировочном занятии. После четырёх туров чемпионата Турции «Фенербахче» набрал шесть очков и располагается на девятой строчке турнирной таблицы.

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