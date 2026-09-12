Моуринью раскрыл, как обстоят дела в конфликте Вальверде и Тчуамени в «Реале»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью заявил, что ему не приходилось мирить полузащитников команды Орельена Тчуамени и Федерико Вальверде после их драки в прошлом сезоне.

— Могут ли Вальверде и Тчуамени играть вместе? Вы уже думали об этом после того, как завершился прошлый сезон?

— Я ничего не делал, всё сделали они. Та взаимная поддержка, которая есть в команде, дружба, умение вместе побеждать, вместе проигрывать, уходить на скамейку злым, но при этом поддерживать партнеров, которые остаются на поле… Не отвечая конкретно на вопрос о ситуации с Вальверде и Тчуамени, могу сказать, что атмосфера в команде великолепная. И если бы я ничего не знал об этой ситуации, мне бы показалось, что они лучшие друзья. Разумеется, когда пришёл Орельен, я был начеку, потому что мне нужно было понимать, придётся ли вмешиваться и становиться министром мира (смеётся), но я ничего не делал. Они сами во всём разобрались, — приводит слова Моуринью AS.

7 мая стало известно, что во время тренировки произошёл словесный конфликт между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, который перерос в драку в раздевалке. В результате стычки уругвайский футболист получил рассечение головы и был доставлен в больницу. Оба игрока были оштрафованы на € 500 тыс. Моуринью возглавил мадридский гранд минувшим летом.