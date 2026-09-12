«Барселона» объявила о продлении контракта 18-летнего форвардом. Романо сообщил отступные

«Барселона» на официальном сайте объявила о продлении контракта с подписанным летом нападающим Хамзой Абделькаримом — молодым египетского форвардом, перебравшимся в июне из каирского «Аль‑Ахли».

Соглашение с 18‑летним форвардом рассчитано до 2030 года. Как ранее сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, сумма отступных в контракте футболиста выросла с € 15 млн до € 150 млн.

1 февраля 2026 года футболист перешёл в молодёжную команду «Барселоны» на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупа, где его игра произвела впечатление на руководство каталонского клуба. Летом же каталонцы воспользовались опцией выкупа, прописанной в контракте игрока. Сумма трансфера составила € 1,5 млн плюс бонусы.

В первой команде каталонцев форвард провёл один матч (4 минуты), в котором не отличился результативными действиями.