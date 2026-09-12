Хвича Кварацхелия отреагировал на вопрос, представляет ли, что выиграет «Золотой мяч»

Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия прокомментировал попадание 10 игроков красно-синих в голосовании на «Золотой мяч» 2026 года. Грузин также вошёл в число 30 претендентов на награду.

— На «Золотой мяч» претендуют сразу 10 игроков парижан, как часто футболисты обращают на это внимание и обсуждают ли эту тему в раздевалке?

— Иногда. Когда я пришёл в команду, когда мы всё выигрывали и когда Усман взял «Золотой мяч», я говорил ему, что пришёл сюда, чтобы помочь ему выиграть «Золотой мяч» и Лигу чемпионов.

— А представляете ли вы себя обладателем этой награды?

— Если спросить любого игрока, мы особо не думаем об индивидуальных трофеях — они становятся возможны благодаря успеху команды. А для тех, кто решает, кому вручить «Золотой мяч», это просто работа, — приводит слова Кварацхелии The Athletic.

В минувшем сезоне он в 48 встречах забил 19 голов и отдал 11 результативных передач. В текущей кампании на счету вингера гол и голевая передача в пяти играх.