Франция объявила о поиске нового кандидата на пост президента ФИФА вместо Инфантино

Глава Федерации футбола Франции (ФФФ) Филипп Диалло заявил о намерении участвовать в выборах нового президента Международной федерации футбола (ФИФА). Ранее организация отозвала свою поддержку действующего руководителя Джанни Инфантино.

«Мы с коллегами по исполкому считаем, что доверие, оказанное Джанни Инфантино, было утрачено. То, как сейчас управляется футбол, не соответствует нашим представлениям. Мы решили начать серию консультаций, чтобы внести свой вклад в обсуждения в УЕФА с помощью легитимного проекта, способного объединить людей. В нужный момент будет определён кандидат, который представит наши интересы на следующих выборах», — приводит слова Диалло Footmercato.

Федерация планирует провести консультации со специалистами из Франции и других стран в области спортивного управления для разработки альтернативной программы действий. ФФФ намерена консолидировать сторонников вокруг кандидата, который выступит против переизбрания Инфантино. Одним из участников консультаций станет Кевин Ламур, уволенный этим летом из ФИФА после критики в адрес её руководителя.

Решение об отзыве поддержки связано с инициативой Инфантино, выдвинутой летом 2026 года. Он предложил создать коммерческую структуру FIFA Forward Enterprise и реализовать частным инвесторам до 20 процентов акций, которые получили бы контроль над коммерческими правами на чемпионаты мира. Эту идею отвергли УЕФА, КОНКАКАФ, AFC и КОНМЕБОЛ. После резкой критики президент ФИФА отказался от данного проекта.

Выборы президента организации состоятся 18 марта 2027 года.